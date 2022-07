Eva-Lotta Kiibus: mulle meeldivad absoluutselt kõik Ruja lood

Võrreldes paljude teiste spordialadega on iluuisutamine muusikaga kordades rohkem seotud. Kiibuse sõnul ta enamasti enda playlist'ist võistlusmuusikat ei vali, kuid paar korda on ta enda lemmikartistide muusikat kasutada saanud. Kuigi esialgu pelgas ta, et lemmikartisti muusika võib hooaja lõpuks vastumeelseks muutuda, tõdes ta, et kavas kasutatud muusika hakkas talle ajaga üha enam meeldima.

"Muusikavaliku teeme koos koreograafiga, sest temal peab selle ümber mõte jooksma hakkama," täpsustas Kiibus.

Lisaks oma spordialale on Kiibus muusikaga tihedalt seotud ka perekonnasiseselt: tema vend on räppar Nublu. Kiibus tõdes, et talle meeldivad kõik venna lood ning ta leiab igast laulust midagi, mis teda kõnetab. Kiibuse sõnul on venna muusika tema muusikamaitset palju mõjutanud.

"Varasemalt ma taolist muusikat ei kuulanud üldse, mõnikord eksis mu muusikavalikusse mõni räpilaadne toode, kuid midagi sellist ma ei kuulanud. Tal on kindlasti väga suur mõju olnud," sõnas ta.

Kiibus tõdes, et muusika, mille saatel ta kavasid teeb, on seinast seina ning hooajati erinev. Ta usub, et kuna ta kuulab ka väljaspool treeninguid erinevaid muusikastiile, aitab see ka iluuisutamises erinevate lugudega paremini kontakti luua. Selleks, et uue kavamuusikaga seda tekiks, kuulab ta seda võimalikult palju.

"Kui ma esimest korda saan teada, mis muusika me kava jaoks valime, kuulan seda kogu aeg, et sellest aru saada. Tähendus on minu jaoks väga oluline, isegi kui on tegemist klassikalise muusikaga," kirjeldas ta.

Kiibuse sõnul on kavamuusika läbinisti mõistmisel oluline roll selles, kuidas kava välja tuleb. "Ma usun, et muusika mõistmisel on suur mõju selles, kuidas sa välja näed ja publikule paistad. Kui sa ikka looga ei suhestu või sellest aru ei saa, siis see ei anna edasi seda, mida ta peaks või võiks anda," tõdes ta.

Üheks oma läbi aegade lemmikbändiks peab Kiibus rokkansamblit Ruja, mille ainetel rokkooperit ta lapsena vaatamas käis. "Kui 2008. aastal tehti rokkooper "Ruja", istusin kolm tundi ema süles ja vaatasin laval toimuvat suu ammuli. Pärast seda ostsime plaadi ja olen seda veel miljon korda vaadanud," meenutas ta. "Mulle meeldivad absoluutselt kõik Ruja lood!"

