Vikerraadio on Eesti kuulatuim raadiojaam

Kantar Emori raadiouuringu kohaselt kuulab Vikerraadiot päevas 122 000 inimest. Kuulatavuse edetabelis järgnevad Raadio Elmar ja Sky Plus, vastavalt 82 000 ja 74 000 kuulajaga.



Esimest korda alates 2018. aastast, kui praegune uuringumetoodika kasutusele võeti, on Vikerraadio populaarseim raadiojaam ka nädala ja kuu vaates. Nädalas veedab Vikerraadio seltsis 230 000 kuulajat, teisel kohal on kuulajate arvu poolest Sky Plus (212 000 kuulajat) ja kolmandal Raadio Elmar (186 000 kuulajat). Kuu vaates on enim kuulajaid Vikerraadiol, Sky Plusil ja Star FM-il.



Venekeelsetest raadiojaamadest kuulatakse kõige rohkem Raadio 4, millele päevase kuulajate arvu poolest järgnevad Narodnoje Radio ja Russkoje Radio.



Värske Kantar Emori raadiouuring näitab häid tulemusi ka teistele rahvusringhäälingu raadiojaamadele. Nii Raadio 2, Klassikaraadio kui ka Raadio Tallinna päevane kuulajaskond on uuringu kohaselt kasvanud.



Eesti tuntuim raadiojaam on viimase uuringu järgi Sky Plus, sellele järgnevad Vikerraadio, Raadio Kuku ja Raadio Elmar.



Raadiojaamade, internetis muusika ja salvestatud muusika kuulamise peale kulutatakse keskmiselt päevas veidi alla nelja tunni. Võrreldes aastataguse uuringuga on kuulamise aeg langenud 18 minutit päevas.



Allikas: Kantar Emor, raadiouuring (jaanuar-juuni 2022)