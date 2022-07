Eesti elanike armastatuim meediabränd on ETV

Eesti elanike seas läbi viidud Kantar Emori meediabrändide uuringust selgus, et eestlaste lemmikmeediabränd on kolmandat aastat järjest ETV.

Kolmandat aastat järjest Eesti elanike lemmikmeediabrändiks valitud ETV märkis enim meeldivate meediabrändide hulka 39 protsenti 15–74-aastastest elanikest. ETV-le järgnevad edetabelis Delfi (29 protsenti vastajatest) ja ERR (28 protsenti vastajatest). ERR-i meeldivuse taseme kasv on märgatav vanuserühmas 35–74 eluaastat.

Kõige suuremad erinevused brändieelistustes ilmnevad rahvuste lõikes: kui eestlaste selgeks lemmikuks on aastaid olnud ETV, siis venekeelsete elanike lemmikuks on sellel aastal tõusnud ETV+. Eelnevatel aastatel on venekeelsete eelistuste tipus olnud Delfi ja Postimees.

Raadiojaamade seas on kõrgeimal kohal Vikerraadio, mis jõudis üldtabelis seitsmendale kohale, tõustes möödunud aastaga võrreldes kaks kohta.

Pea kõik rahvusringhäälingu kanalid jõudsid käesolevas uuringus 30 enim meeldinud meediabrändi hulka: ETV2 (13. koht), Jupiter (15. koht), Raadio 4 (18. koht), Raadio 2 (24. koht), Klassikaraadio (28. koht) ja Raadio Tallinn (44. koht).

Spontaanselt kõige tuntum meediabränd Eesti elanike jaoks on Postimees, millele järgnevad mõningase vahega Delfi, ERR ja ETV. Postimehe tuntus pole aastaga muutunud, kuid teiste suuremate meediabrändide tuntus on võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

Populaarseimate meediabrändide väljaselgitamiseks palus Kantar Emor vastajail teha valik 76 etteantud nimetuse seast. Uuringus osales 1065 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat. Uuring korraldati maikuus.

Hiljuti Kantar Emori tehtud Eesti elanike kõige meeldivamate brändide edetabeli esikümnesse jõudis tänavu samuti kaks meediabrändi: üldedetabelis jagasid kolmandat kohta Google ja ERR ning kümnendale kohale jõudis ETV.