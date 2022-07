Sven Lõhmus ööklubides esinemistest: ema käis palju vaatamas

Ellen Lõhmus meenutas, et oma poja pani ta muusikakooli lasteaiaõpetaja soovitusel. Ühel päeval saabus arstina töötava Elleni raviosakonda Türi muusikakooli õpetaja ning ema hakkas muusikakooli kohta rohkem uurima.

"Ta ütles, et saada see poiss katsetele. Ta sai kohe sisse ning hakkas klaverit ja akordionit õppima. Akordionit seetõttu, et ma ostsin iseendale ülikooli ajal akordioni ning mulle väga meeldib akordionimäng," meenutas ema.

Oma kooliajast rääkis Sven, et ta pole alati kõikide õpetajate lemmik olnud, sest tal oli mingitest asjadest oma arvamus, mis õpetajate visiooniga ei klappinud. Ta tõdes, et õpetajaks peaks minema inimene, kes tunneb, et on valmis õpetaja olema, sest muidu on oht, et pedagoogid tekitavad lastele traumasid. Ta tõdes, et Türi muusikakoolis oli õpetajaid, kes teda seal ei soosinud, mistõttu otsustas ta ühel hetkel muusikakooli vahetada ning hakkas kodust 15 kilomeetri kaugusel asuvas Paide muusikakoolis käima.

"Paides olid väga head õpetajad. Nende käe all oli väga mõnus õppida," meenutas Lõhmus.

Oma läbimurdehiti "Las mina proovin siis ka" avaldamise ajal oli Sven just keskkooli lõpetanud ning Tallinnasse elama suundunud. Ülikooli kõrvalt läks ta Linnahallis asuvasse pillipoodi tööle ning seal salvestas ta tulevase hiti esimese versiooni. Üldsusele tuntud versioon valmis paar aastat hiljem.

"Pärast üht oma diskot sain ma Türil kokku diskorite Tambet Mumma ja Urmas Vainoga, kellega me pärast pidu pargipingil pudel viina ära jõime. Seal rääkisin Tambetile, et ma tegelen muusikaga ning olen demosid teinud. Tambet palus, et ma talle oma demod saadaksin ja nii me jõudsime Tallinnasse salvestama," meenutas Lõhmus.

Hariduselt dirigendipabereid omav Sven pole dirigendina päevagi töötanud ning tõdes, et on alati soovinud popmuusikat teha ja lavale pääseda. Dirigeerimist läks ta ülikooli õppima selleks, et sõjaväest pääseda.

"Ma imestan, et ma viitsisin selle ära teha ning sellest on olnud nii palju kasu, et see õpetas muusikat komponeerima," meenutas ta.

Oma esimese esinemiskogemuse koosseisuga Mr. Happyman sai Lõhmus Pärnu Vallikäärus enam kui 10 000 inimesele esinedes.

"See, mis seal lauluväljakul toimus oli crazy. Inimesed teadsid seda laulu peast ning laulsid kaasa, see kõik oli juhtunud mõne nädala jooksul pärast seda kui lugu raadiosse jõudis. Ma ei osanud midagi öelda, mul oli suu lahti ning seal ma sain aru, mida tähendab hiti võim," kirjeldas Lõhmus.

Ellen meenutas, et 90ndatel kui ta pojad Mr. Happymaniga üle vabariigi ööklubides esinesid, käis ta tihti ise ka kohal. Sven kinnitas, et ema on tema öistel esinemistel palju kohal käinud.

"Läksin kursusekaaslasega kell pool üks öösel taksoga Tartus ööklubisse Atlantis. Seal oli hirmus pikk järjekord ja me kaks vanainimest marssisime nendest mööda, uksed tehti lahkelt lahti ja kõik vaatasid," meenutas Ellen.

