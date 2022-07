Natalie Mets: erinevad maailmad peavad püüdma teineteist mõista

Metsa sõnul on eelmisel aastal palju avalikku tähelepanu pälvinud Telliskivi piirkond tänaseks maha rahunenud ning sellist plahvatuslikku festivali meenutavat ööelu pole sel suvel Tallinnas kuskil olnud. Alates varakevadest on Mets koos politsei, munitsipaalpolitsei ja öiste meelelahutuskohtade esindajatega iganädalaselt kohtunud, et tekkinud mõtteid, ideid ja probleeme jagada. Öölinnapea sõnul on valdkondadevaheline koostöö inspireeriv olnud.

Suuremate peokohtade lähedal elavate inimeste öiste mürakaebuste puhul on Metsa sõnul keeruline määratleda, kust häiriv heli tegelikult tuleb. "See eeldab seda, et sulle tuleb politsei või müra tekitava asutuse esindaja tuppa ning tuvastatakse, kas müra, mis sind segab, tuleb ettevõttest, kust sa arvad, et see tuleb," seletas ta.

Metsa sõnul on eelmainitud taktikat kasutatud, kuid ta rõhutas, et eelkõige peavad peokohad jälgima, et nad kokkulepitud helilimiite ning teisi reegleid ei ületaks. Telliskivi kvartali Depoo alal on mürataseme vähendamiseks keelatud kaasaskantava muusika laskmine.

"Eelmine aasta oli seal väga palju parkladiskot, seda enam ei ole ja selle piiramiseks on kasutusele võetud erinevad meetmed, muuhulgas turvatöötajate arvu suurendamine. Turvatöötajad jälgivad, et alas viibivad ainult meelelahutuskohtade kliendid ning seal ei toimuks alternatiivseid tänavapidusid," kirjeldas Mets.

Mets sõnas, et ta on 24-tunnise linna idee austaja. See tähendab, et elu peab linnas igal pool käima, kuid esmane on siiski elanikkonna huvi ning inimesed, kes tahavad magada, peavad saama magada.

Mujal maailmast on teada praktika hoidumisservituut, mis tähendab seda, et kui arendaja soovib ehitada maja mõne meelelahutuskoha kõrvale, peab tema tagama selle, et kõrvalhoonest kostuv tema tulevasi kliente ei segaks. Kuid kui peokoht soovitakse luua elumaja juurde, peab meelelahutuskoht vastutama selle eest, et ettevõtte heliisolatsioon on niivõrd hea, et heli välja ei kostuks.

Mets ei usu, et kellaajalised piirangud aitaksid pidutsemist piirata. "Mina vabaduse aja lapsena piirangutesse ei usu. Mis pidutsemist puudutab, siis inimesed on alati pidu pannud ja jäävad ka edaspidi pidu panema. Kui me paneme kohad kellaajaliselt kinni, leitakse ikka mõni koht, niiöelda oaas, kuhu minna. Erinevad maailmad peavad püüdma teineteist mõista," sõnas ta.