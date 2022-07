Jupiter Io soovitab: Hispaania noortesari "HIT"

Jupiter Io lehele on lisatud Hispaania sari "HIT", mis on terav ja vastuoluline lugu ühe kooli võitlusest noorte seas vohava vägivallaga.

Hispaania kümneosaline sari viib Anne Franki nimelisse kooli, mille parkimisplatsil süttib neli autot. Olukord koolis on plahvatusohtlik, vohab vägivald ja allumatus ning kui kõik samas vaimus jätkub, ähvardab haridusasutust sulgemine.

Meeleheitel koolidirektor Ester de la Vega otsustab appi kutsuda kurikuulsa pedagoogi Hugo, kellel on omakorda aga väga vastuoluline minevik. Tegemist on terava ja otsekohese ütlemisega mehega, kes pärast õpetaja ametist loobumist on keskendunud konverentsidel esinemistele, et oma põhimõtteid teiste õpetajatega jagada.

Jupiteri Io vastutava toimetaja Richard Järvi sõnul on tegemist tõeliselt haarava sarjaga, mis sobib vaatamiseks kõikidele, mitte ainult noortele. "Peategelane on väga karismaatiline ja karmi lähenemisega ning suhtub ka noortesse karmilt. See ei ole selline lumehelbekeste sari, kus kõigiga üritatakse sõbraks saada. Pigem toimub seal tulega võitlus tule vastu, mis teebki sarja eriliseks," kirjeldas ta. Paeluvaks teeb Järvi sõnul sarja seegi, et ka koolinoorte liider paistab silma intelligentsuse ning salakavala käitumisega, mistõttu suudetakse nii vanemad kui ka õpetajad valedele jälgedele viia.

Sarja pealkiri "HIT" viitab peategelase nimele ja on lühendatud tema täisnimest Hugo Ibarra Toledo, peategelast kehastab Daniel Grao. Jupiteri lehel on sari vaatamiseks üleval täismahus.