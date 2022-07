Burna Boy andis välja kuuenda stuudioalbumi "Love, Damini"

"Love, Damini" on järjeks Grammyga pärjatud albumile "Twice As Tall". Burna Boy sõnul on album justkui isiklik kiri oma fännidele ning iga lugu oli inspireeritud talle olulistest elusündmustest. Album tähistab ühtlasi ka muusiku täisealiseks saamist ja pöörab lehe tema uuel muusikalisel ajastul.

"Love, Daminil" teevad kaasa külalisartistidena Ed Sheeran, J. Balvin, Khalid, Kehlani, Blxst jt.

Koos albumiga andis Burna Boy välja ka muusikavideo uuele singlile "For My Hand".

Vaata muusikavideot siit:

Albumi esiksingel "Last, Last" ilmus kuu aega tagasi.