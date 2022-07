Ülle Madise: vaatan vaimustusega vanemaid inimesi, kes elust rõõmu tunnevad

"Kui inimesele on juba elu antud, ma arvan, et on kõige targem püüda olla rõõmus ka siis, kui keha pole enam nii sile ja terve, kui oli noorena," ütles ta ja lisas, et toob tihti näite sõbra Viivi Luige emast, kes ühel päeval otsustas, et ei virise enam mitte millegi üle. "Ja kus siis hakkas juhtuma! Häid ja huvitavaid asju," rääkis Madise.

Õiguskantsler rääkis saates, et temas tekitab õnnetunnet loodus, eriti hea on aega veeta Saadjärve peal ja ääres. "Eestil on vedanud, et meil on palju läbipaistvaid järvi, et sa näed põhjani kogu elustikku ja taimi. Mulle väga meeldib vaadata Saadjärvel üle paadiserva kalu. Siis tunned küll, et oled nii õnnelik, et ei oska enamat tahta," tunnistas ta.

Saatejuht Priit Kuuse palvele jutustada lapsepõlvelõhnadest, rändas Madise Pärnusse vanavanemate majja, mille esikus oli kummaline, aga väga hea ja eriline lõhn. "Kui saaks selle pudelisse panna, oleks see arvatavasti minu lõhnaõli," ütles ta.

Veel tõi ta välja talviste Pärnu tänavate lõhna, kus on köetud ahjud, suits ja merehõng, aga ka vanaisa kuuri lõhna, kus korrapäraselt riita sätitud puude lõhn seguneb värvide ja lakkide lõhnadega. Aga kõige armsamaks lõhnaks peab Ülle Madise vanaema pojengide lõhna, mis pärineb ajast, mil ta oli õppinud kõndima.

"See vanaema aia roosade pojengide lõhn on küll midagi, mille peale tuleb kohe lapsepõlv meelde. See tunne, kuidas otse nina ja silmade ees on pojengid, nende sees sipelgad ja päike särab ja kõrgel on õunapuu võra...," meenutas ta.

Vikerraadio saate "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saatejuht on Priit Kuusk.