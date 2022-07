Uued kopsud saanud Taimo Toomast: mul oli kuni pool aastat veel jäänud

"See on suur ime, et üldse see asi toimus ja leiti kops. See on niivõrd haruharva, et leitakse sobiv kops. Kui nüüd päris aus olla, siis mul oli kuskil kaks kuud kuni pool aastat jäänud," rääkis Toomast saates "Ringvaade suvel".

Mehele oli endalegi üllatuseks, et ta juba nii kiirelt taastunud ja jalgele tõusnud on.

Enne operatsiooni oli Toomastil võimalik hingata vaid aparaadi ja lisahapniku abil ning ta oli ratastoolis. Ülitundlik kopsupõletik oli see haigus, mis laulja maha murdis ning sellest kujunes välja kopsufibroos. "See tähendab seda, et see kops muudkui armistub ning muutub väiksemaks ja jäigemaks," selgitas Toomast.

Viimasel aastal oli mees juba leppinud mõttega, et jõulud või kohtumised sõpradega võivad jääda viimaseks korraks tema elus. "Aga kuskil on ikka selline tahe võidelda," lisas ta.

Uute kopsude kohta ei tea Toomast muud kui seda, et need tulid Skandinaaviast.