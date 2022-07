Ostrova muusikafestivali programmi panid kokku külalised

Programmi koostamisel on võetud arvesse nii kohalike elanike kui ka kaugemalt tulijate soove. "Tegelikult ongi Ostrova festivali programm kokku pandud meie külaliste soovil. Teeme alati pärast festivali osalejate seas küsitluse, keda nad soovivad näha järgmisel festivalil. Eelmise küsitluse enim hääli saanud artistid on Terminaator, Singer Vinger ja Wiiralt, kes ka kõik Ostrovas sellel aastal üles astuvad," rääkis korraldaja Evelin Tulp.

Lisaks Setomaale veel Tanel Padar, Must bass läks üle tee, Daniel Levi ja Kruuv. Setomaa artistidest astuvad üles Nedsaja küla bänd, Rikka Ivvani pillilaager ja Poloda piigad. Üle pika aja on võimalik laulda kaasa ka koos Reet Linna, Are Jaama ja Tõnu Raadikuga. Lastele toimub teatrisaalis ehk küünis etendus "Piip ja Tuut kontserdil".