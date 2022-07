Raadio 2 maratonsaade "Stereo" läheb aastasse 1982

Raadio 2 läheb sel laupäeval kell 12 seitsmetunnise otsesaatega "Stereo" aastasse 1982, et mängida lugusid, mis vallutasid edetabeleid 40 aastat tagasi.

1982. aasta on muusika ajaloos märgiline. Just sel aastal ilmus Michael Jacksoni rekordeid purustanud album "Thriller" ja Madonna debüütsingel "Everybody", muusikamaailmas lõid laineid Iron Maiden ja Kraftwerk.

Seitsme tunni vältel mängivadki saatejuhid Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp toonaseid hitte, aga ka lugusid, mis 1982. aasta edetabeli esikohtadele ei jõudnud. R2 ootab oma Facebooki lehel soovilugusid ka kuulajatelt, et neidki päeva jooksul eetris mängida. Maratonsaadet vürtsitavad Erik Morna vahepõiked toonasesse ühiskondlikku ellu, et avada, mida olulist toimus sel aastal meelelahutuses, poliitikas, looduses, tehnoloogias jne.

Otsesaade "Stereo '82" käivitub raadioeetris sel laupäeval kell 12 ja kestab kella 19ni. Maratonsaatelt võtab järje üle festivali "Võnge" otseülekanne.

"Stereo" on R2 kolmeosaline saatesari, kus iga suvekuu ühel laupäeval läheb raadio ajas tagasi, et mängida hitte, mis oleksid just toona kõlanud R2 eetris. Juuni "Stereo" saates kõlas muusika aastast 1972. Augustis pühendab R2 "Stereo" saate aastale 1992.