Lootsi tänava kogel oli 14. sajandil väga kirev meeskond

Tallinnas Lootsi tänaval välja kaevatud suur koge on üllatanud palju leidude ning ka erakordselt suure kaaluga, mis tegi aluse transportimise keeruliseks.

Aprillis välja kaevatud koge juurest on leitud ka maailmas täiesti unikaalne kompass.

Meremuuseumi direktor Urmas Dreseni sõnul kinnitab leitud koge teadmist, et Tallinnas kui õitsvas hansalinnas käis väga elav kaubavahetus.

"Laeva meistrid võisid olla pärit kusagilt Põhja-Slaavi aladelt, Preisimaadelt. Nad on nii kenasti oma tööriistu kaunistanud graveeringutega ja isegi selliseid paganlikke elemente sealjuures sisse toonud. Selle järgi võib öelda, et on olnud väga kirev meeskond," rääkis ajaloolane Mihkel Tammet.

Koos laevaga kaevati välja ka rotid, mis Dreseni sõnul tähendab, et laevaga pidi juhtuma midagi väga kiiresti.

Üsna täpselt võib öelda, et koge on läinud põhja 1375.-1376. aastal ning ehitatud 1360. aasta paiku.

Kuna laev on nii suur, tuli see teha teisaldamiseks neljaks osaks. Nüüdseks on pool alusest jõudnud õnnelikult Lennusadamasse.