Flöödiorkestri kontserdil saab nautida ka mitmemeetrise flöödi kõla

Lähipäevail mitmeid kontserte andva flöödiorkestri üks silmapaistvamaid pille on mitme meetri pikkune bassflööt, mida käidi ka saates "Ringvaade suvel" tutvustamas.

"Flööt näeb sellepärast selline välja, et mida pikem toru, seda madalam on selle hääl," selgitas flötist Maarika Järvi, et ülisuur flööt täidab orkestris kontrabassi osa.

Iga flöödimängija nii suure pilliga hakkama ei saakski, kuna see nõuab eraldi harjutamist ja tehnikat, lisaks peab olema hea kopsumaht. "Ma peaksin ütlema, et mul ei tuleks vist hääl välja sealt, kui ma sisse puhun," tunnistas Järvi.

Flötist Armelle Cordonnier demonstreeris ka pilli omapärast kõla. Flöödiorkestrit on võimalik kuulata lähiajal nii Tartus, Pärnus, Riias kui ka mujal.