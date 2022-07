Anne Veski leinaperioodist: tuleb leppida, et selline on elukäik

Veskil on praegu väga palju tööd, ka saatesse "Ringvaade suvel" tuli ta otse päevaselt kontserdilt. "Ilusad ajad on tagasi tõesti, patt oleks kurta. Tööpuudust pole, pigem ei jõua kõike ära teha," rääkis laulja, kel viimastel nädalatel olnud mitu ülesastumist, kuhu rahvamass lihtsalt ära ei mahtunud.

"Mida ma veel tahan öelda – viimasel ajal, ma ei tea, me oleme nagu noorte lemmikuks saanud," imestas laulja.

Veskil pole olnud kerge aasta. Sel nädalal tähistanuks ta 41. pulma-aastapäeva, kuid tema abikaasa Benno suri kaks kuud tagasi. Laulja tunnistas, et alguses oli tal väga raske. "Artisti elu on ju selline, et ega päevad pole vennad. Kui sa lähed ikkagi lavale, ei ole see tuju alati nii hea olnud. On paremad ja halvemad päevad meil kõigil olnud. Aga kui sa lähed lavale – tõesti, muusika on see, mis teeb tuju rõõmsaks," rääkis Veski.

Laulja tänas oma sõbrannasid, kes talle esimestel üksi veedetud õhtutel kogu aeg helistasid. "On sõbrannasid, kellel eluteel on juhtunud sama, mis minul. Nad kõik rääkisid oma kogemustest ja aitasid meeleolu üleval hoida," jagas laulja, et tal tuli mõista ja elu käikudega lihtsalt leppida. "Sa ei saa jääda vanasse kinni nagu öeldakse. Sinuga jäävad need kõige ilusamad mälestused ja need on minuga!"

Ühel päeval luges Veski mõtet, et inimese elu lõppeb siis, kui ta midagi ei õpi. Nii otsustas laulja alustada taas autosõiduõpingutega. Bennost alles jäänud auto on lauljal olemas ja nüüd harjutab ta hoolega sõitmist ja parkimist. Kodus suutis ta siiski ka ühte väravaposti juba kriimustada.