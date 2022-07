Yasmyni suvine singel "Dance With Me" sai tantsulise muusikavideo

Aasta naisartisti tiitliga pärjatud Yasmyn andis eelmisel nädalal välja suvehiti "Dance With Me", mis sai nüüd tantsulise muusikavideo.

"Olen alati tahtnud teha korralikku muusikavideot koos tantsuga. Lugu räägibki tantsimisest ja kuna olen viimasel ajal edendanud enda tantsuoskusi, siis mõtlesin, miks mitte end proovile panna. Usun, et selle videoga murran jätkuvalt Eestis olevat stigmat, et naisartistid peavad end tagasi hoidma ja enda seksapiilsust varjama," kommenteeris Yasmyn.

"Kogu tiim oli fantastiline ja video valmis koostöös produktsioonifirma Vita Pictura. Tahtsin spotlight'i anda imelistele tantsijatele: Laura Pakasaar, Diana Aizatullina, Kaili Jaago, Andrea-Liis Mustkikkas, Lola ja video koreograafile Eghert-Sören Nõmmele," lisas Yasmyn. Stilistika ja meigikunsti eest vastutas Liisa-Chrislin Saleh koos Kristiine Kaljurannaga.

"Vita Pictura unistuseks oli teha muusikavideo Yasmynile sellest ajast saati, kui temast esmakordselt 2019. aastal lühidokumentaali tegime. Oleme aktiivselt töötanud Yasmyniga juba kolm aastat ning 2023. aastal ilmub meie ühises koostöös täispikk dokumentaalfilm "Yasmyn. Clarity for a Day or Two"," rõõmustas video režissöör Anastasia Zazhitskaya. "Selle videoga tahtsime edasi anda kombinatsiooni ilust, võimust, naiselikkusest ja vabadusest – väärtustest, mida kõike esindab Yasmyn artistina ning millesse usume ka meie," lisas teine režissöör Georgius Misjura.