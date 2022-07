Eesti muusikud maandavad pingeid jäävannis hingates

Seda, miks on oluline osata hingata, selgitas Jalmar muusiku elukutsest lähtuvalt. "Sul tuleb närv sisse laval. Sul kui kogenud muusikul ei peaks närv sisse tulema, aga see ikkagi tuleb. Siis sa unustad hingamise ära ja pärast käed ka värisevad, sest kogu hapnik on kehast läinud," rääkis ta saates "Ringvaade suvel".

Samamoodi lähevad inimesed tema sõnul närvi igapäevaste tegevuste juures ning peaksid õppima rohkem teadlikult hingama, et suuta oma emotsioone paremini kontrollida.

Wim Hofi meetodi instruktor Madis Meister selgitas, et stress on peamine põhjus, miks inimesed hingamise unustavad. "Kui me oleme stressis, kipume hingama hästi pinnapealselt ja siia üles. Alla ei jõua peaaegu mitte midagi. Selline lumepalli efekt läheb käima, sest kui sa hingad siia üles, siis tekib veel rohkem stressi," lisas ta.

Lahenduseks on seltskond muusikuid leidnud huvitava meetodi, mille töötas välja Wim Hof. Tema on seotud mitmete ennast ületavate katsumustega, mis on peamiselt seotud külmaga.

Muusikud Jüri Pootsmann, Andres Kõpper ja Robert Linna maandasid koos pingeid nii sügavalt hingates kui ka jäävannis.