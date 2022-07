Tiina Toomet: ei saa sundida looma kõndima mööda lõõskavat asfalti

Loomaarst Tiina Toometi sõnul ei mõtle inimesed sageli, et asfalt ja kivid on sooja ilmaga äärmiselt kuumad. Kuna inimestel on endal jalanõud jalas, ei tule nad selle peale, et koeral on väga halb kuumal pinnasel liikuda. Ka rand ei ole kuumalaine ajal koerale hea koht.

Toomet soovitas "Vikerhommikus" koertega kuumade ilmadega jalutada ja ujuda varahommikul ja hilisõhtul, päevane rand ei ole loomale hea, kuna seal on väga raske teda varjus hoida "See on ka kurvastav fakt, aga koer tahab olla inimese juures hoolimata sellest, et see pole talle kasulik või tervislik."

Loomaarst rääkis, et eriti ohtlik on jätta loom autosse. "Poole tunni jooksul kerib temperatuur nii kõrgeks, et loom lihtsalt pole võimeline end jahutama. See on tõesti üliohtlik! Ja ta ju jahutab end ainult hingeldamisega, meie hakkame higistama, see veel midagi natuke päästab, aga hingeldamine kütab autot seest veel soojemaks," hoiatas ta.

Ta sõnas, et ohtlik ei ole ainult kuumalaine ajal, ka varakevadel ei jäeta looma autosse. "Ise käime veel jopega ringi ja tundub jahe, aga päike juba kütab," ütles loomaarst.

Koer rannas Autor/allikas: Pixabay free/LabbiLover

Ka koertega jooksjad peaksid olema tähelepanelikud. "Omanik tihti ise ei märkagi, et koer kõrval juba lonkab," rääkis ta.

Väga suurt muret tunneb Toomet ketikoerte pärast, kellel sageli ei olegi võimalik varju minna ning ka vesi on kuhugi kadunud. Ta kutsub inimesi üles märkama ja hädas koertest teada andma.

Kuuma tõttu on kõige enam ohustatud lühininalised tõud, kel on niigi hingamisraskused, mida kuumus mitmekordistab. Samuti tuleb tähelepanelikult jälgida vanu loomi ja kutsikaid. "Kuumarabanduseni viidud koer muutub loiuks, võib oksendada, kaotada teadvuse ning tema limaskestad lähevad väga punaseks. Ja teda tuleb igal juhul jahutada," ütles Toomet ja lisas, et koeri jahutatakse kõhu alt ning kindlasti tuleb juua anda.