James Cameron ei pruugi viimaseid "Avatari" filme ise lavastada

Režissöör James Cameron lõi küll Pandora planeedi, kuid on tõenäoline, et ta ise kõiki tulevasi "Avatari" filme enam ei lavasta.

Pärast esimese "Avatari" filmi suurt edu, otsustati lõpuks saagale teha neli järjeosa, millest esimene, "Avatar: The Way of Water", peaks kinodesse jõudma käesoleva aasta detsembris, kirjutab The Hollywood Reporter.

Kolmas osa on planeeritud juba 2024. aasta detsembrisse, kuna filmiti samal ajal koos "Avatar 2-ga".

Neljas ja viies osa pole veel tegemisel, kuid Cameroni sõnul on tõenäoline, et tema nendes enam kaasa ei löö.

Režissöör rääkis ajakirjale Empire antud intervjuus, et pärast kolmandat või neljandat osa annaks ta hea meelega teatepulga üle lavastajale, keda usaldab. Seda peamiselt põhjusel, et ta saaks tegeleda ise uute asjadega, mis teda huvitavad. "Aga võib-olla ka mitte. Ma tõesti ei tea," lausus ta.

Hoolimata sellest, kes filme lavastab, ootab Cameron huviga, kuidas "Avatari" tegevusliinid välja mängivad.