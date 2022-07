Sibyl Vane avab Pärnus uues kontserdipaiga

Kui 2020. aasta koroonakevadel sulges kultuuriklubi Tempel oma uksed, ei jäänud suvepealinna ühtegi aastaringset siseruumides asuvat kontserdikohta.

Kolme ettevõtliku pärnaka töö tulemusel on valmis saanud korraliku lava ning helitehnikaga varustatud Wunderbaar, mis võtab hea meelega oma lavalaudadel vastu esinejaid. Suur avapidu toimub neljapäeval, 7. juulil.

"Meile on alati oluline olnud, et Pärnus oleks koht, mis võimaldaks linna hoida nii Eesti kui ka muu maailma artistide tuurigraafikus. Wunderbaar on stiilne ja äge koht, mida veavad eest tõelised muusikasõbrad ning seetõttu olime hea meelega valmis selle lava sisse õnnistama. Loodan väga, et paljud artistid leiavad nüüd taas tee Pärnusse esinema," sõnas Sibyl Vane'i mänedžer ja bassist Heiko Leesment.