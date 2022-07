Ivo Linna: Elvis Presley sattus õigel ajal õigele kohale

Linna tunnistas saates "Ringvaade suvel", et läks kinno pigem väikese kartusega. "Eks neid elulool põhinevaid filme on ju tehtud paljudest kuulsatest inimestest ja tavaliselt on seal kuidagi pandud selliste persoonide puhul kokku ka hunnik originaalkaadreid, mingeid kontsertvõtteid, siis ilmub näitleja. Elvisest on ka selliseid filme olnud," kirjeldas laulja, kelle sõnul on uues filmis kõik ehedam.

Nimitegelast kehastav Austin Butler oli kohati Linna hinnangul Elvisele vägagi sarnane. "Jumal tänatud, et nad ei hakanud liigse meigi ja nippidega teda kloonima Elviseks," ütles Linna.

Laulja arvates oli võrratu ka Tom Hanksi kehastatud mänedžer Tom Parkeri tegelaskuju.

Analüüsides Elvise fenomeni laulja ja muusikuna, arvas Linna, et tegemist oli valge mehega keset segregatsiooni suuraega. "Talle oli antud seda jumalikku sädet nii palju, ta oskas sünteesida sellest, mis ta kuulis ümberringi. Filmi lõpus ta ütleb ka, et ilma lauluta ei lõpe ükski päev. Nii on - temas oli seda ainest väga palju ja muidugi edevust nagu ühel tõelisel artistil olema peabki."

"Ta sündis ilmselt väga õigel ajal," arvas Linna. "Juba oli sirgumas uus põlvkond, uued noored, kes ei tahtnud elada võib-olla selliste standardite järgi nagu enne sõda. Sattus õigel ajal õigele kohale, tegi sellist muusikat, mis mõjus täiesti uudsena."

Elvise loomingust on Linna ka ise paar-kolmkümmend laulu aja jooksul esitanud.