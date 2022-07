Nädalavahetusel toimub Pärnus Beach Grind festival

8. ja 9. juulil toimub Pärnu rannapargis muusikafestival Beach Grind. Festival toob reedel ja laupäeval suvepealinna 27 kohalikku ja välismaist artisti seitsmest riigist. Beach Grindi peaesinejad on Robin Schulz (Saksamaa), Wilkinson (Suurbritannia), Bru-C (Suurbritannia) ning Dub FX ja Luude Austraaliast.

Üheksandat korda toimuv Beach Grind on tänavu suurem kui varasematel aastatel.

"Festival toimus eelmisel aastal esimest korda Pärnu rannapargis ja uuenenud festivaliformaadis, mis tähendas muuhulgas varasemaga võrreldes žanriliselt laiemat esinejate nimistut. Jätkame tänavu sama rida ning toome südasuvisesse Pärnusse veelgi enam mitmekülgseid ja nimekaid artiste nii Eestist kui ka välismaalt: Robin Schulz, Wilkinson, Cartoon, Dub DX, Luude ja Bru-C, lisaks Nublu & Gameboy Tetris, Tommy Cash, Noep, 5Miinust, Wateva ja paljud teised. Lisaks oleme festivaliplatsil põhiprogrammi kõrval pannud rõhku ka muule meelelahutusele ning loonud eraldi tegevuste tänava, kus saab mõnusasti aega veeta, sõpradega mängudes mõõtu võtta, ilu- ja tattoo-telki külastada ja palju muud," rääkis festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets.

Lisaks on toimumas kolmepäevane eel- ja järelpidude programm Club Nights klubis Sunset, mille peaesinejad on Suurbritanniast pärit produtsendid Dimension ja Macky Gee. Beach Grindi öine programm saab alguse eelpeoga neljapäeval, 7. juulil, mille peaesinejad on Cajama (UK) ja Siimi. Samuti astuvad kolme päeva jooksul klubis Sunset lavalaudadele Wateva, peosarjade Bianca ja Rämmar residendid, Coverk x Byte, Notitz ja paljud teised.