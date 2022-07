Suvises "Ringvaates" algab Marko Reikopi nädal

"Ringvaade suvel" alustab iga nädalat uue saatejuhiga, sel korral on saatejuhtimise kord Marko Reikopi käes.

Pärast kevadhooaja lõppu on Marko Reikop saanud natuke hinge tõmmata, et sel nädalal taas tuttavas kohas saatejuhtimine enda kätte võtta. Esmaspäeval ootab ta külla suurt Elvis Presley fänni Ivo Linnat, kes on äsja ära vaadanud Baz Luhrmanni laineid löövad mängufilmi "Elvis" ja valmis televaatajatele sel teemal muljeid vahetama.

Eesootaval eetrinädalal suundub Marko Reikop ka kunstisaali, sest Tallinna kunstihoones on avatud Eesti Kunstnike Liidu iga-aastane kevadnäitus. Tänavu erandkorras alles juuni lõpus avatud aastanäitusele läheb taas ka Marko, kes varemgi on "Ringvaates" sarnast kunstituuri korraldanud.

Esmaspäevane saade pakub ka üht iselaadi eksperimenti, sest Hannes Hermaküla otsustas katsetada, mis juhtub telefoniga, kui jätta see kuumal ajal päikese kätte seisma. Kui kuumaks telefon läheb ja kas see võib ka plahvatada, selgub juba saates.

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35. Sel suvel juhivad saadet erinevad teletegijad, eetrinädal on selja taga juba Anu Välbal, Kristo Eliasel ja Hannes Hermakülal.