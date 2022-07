Sünnipäevalaps Anne Veesaar: elu on nii väärtuslik, kuidas selle üle mitte rõõmustada

"Vikerhommik" helistas 4. juulil 65. sünnipäeva tähistavale näitleja Anne Veesaarele, kelle kodus käis varahommikust saati lõbus sünnipäevamöll. Lustakas meeleolus sünnipäevalaps ütles, et rõõmu tuleb tunda igast päevast ja see on väga lihtne.

"Elu on ju nii väärtuslik, kuidas siis selle üle mitte rõõmustada — igast hommikust, igast päevast peab rõõmu tundma. Kas või selle üle, et päike paistab ja on palav. Oleme terve talve oodanud, et oleks soe ja palav. Või kui sajab vihma, siis saavad põllud kastetud," tõi Veesaar välja põhjuseid rõõmustamiseks.

Näitleja lootis, et saab sünnipäevahommikul kaua magada, sest naasis öösel etenduselt, kuid sõbrad äratasid ta akordionimängu ja lauluga varakult üles.

Saatejuht Taavi Libe küsimusele, kas näitlejad suvel puhata ei mõista, vastas Veesaar, et tema puhkab ühe tööga teisest. "Ma ei arva, et peaksin tegelema lihtsalt peesitamisega minu kõrges eas. Töö on samal ajal ka lõbu ja rõõm," kinnitas ta.

Sünnipäeva üllatuspeol viibiv näitleja ja muusik Tarvo Krall ütles, et Anne Veesaare peale saab alati loota: "Ta on lojaalne meie sõpruskonnale, tema on selline, kellega koos võiks minna sõtta, rindele või ükskõik, millisele peole."