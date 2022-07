Suvi Klassikaraadios toob kuulajateni rännud unes ja ilmsi

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on suvi kaunite elamuste kogumise aeg: "Raamatud innustavad reisikirge, igatsust laia maailma ja kaugete paikade järele. Tõnu Õnnepalu loodusrännakud viivad meid kodukandi paikadesse, kuhu saab minna iga matkaja juba täna."



Alates 4. juulist on Klassikaraadios õhtuti kell 23 saatesari "Öökapi raamat". Esimeseks teoseks on Nellie Bly "72 päevaga ümber maailma". Noore ajakirjaniku reisiraamatust loeb katkendeid Kristiin Räägel. Selle järgnevad Otto Manni "Tokyo – vastandite tasakaal", Carol Drinkwateri "Oliiviteekond", Martin Calderi "Suvi Gascone'is", Mall Jaaksoni "Hispaania päevik", Paul Burtoni "Salajast Indiat otsimas", Karl Ristikivi "Itaalia capriccio" ning Tõnu Õnnepalu "Pariis".



Pühapäeva hommikuti kell 10 on eetris kirjanik Tõnu Õnnepalu matkapäevik "Eesti loodus". Lapsepõlve lemmikajakirja järgi nime saanud sarjas räägib Õnnepalu Eesti looduse lummast – kohtadest ja paikadest, mis on olnud talle olulised. Tema rännakud viivad läbi Kõrvemaa laante, Vilsandi tuulte ja linnuriigi, Hiiumaa rannaküla ja metsade ja Alutaguse raba, läbi vanade taluõuede, kus inimelu jälgi hoiavad õitsevad sirelid ja valged nartsissid ning mõisaparki, kus häärberi akendest vaatab loodus sisse.

Juba eetris kõlanud osasid kuuleb Klassikaraadio lehelt.

Raamatukogude aasta laupäeva hommikutel kell 10 kutsub Klassikaraadio tutvuma väikeste külade ja linnade raamatukogude ja nende hoidjatega. Sarja "Raamatuhoidja" saateid teevad Miina Pärn, Kaisa Jõhvik, Tiia Teder ja Lisete Velt. Tänavu pälvis Lisete Velt sarja toimetamise eest Eesti raamatukoguhoidjate ühingu ja kultuurministeeriumi ajakirjandusauhinna. "Raamatuhoidja" alustas Klassikaraadio eetris 25. juunil külaskäiguga Piirissaare raamatukogusse.



Igapäevase kultuurieluga hoiab Klassikaraadio kuulajaid kursis saatesari "Suveduur" argipäeviti kell 12. Läbi suve saab Klassikaraadio eetris kell 15.10 nautida poeetilist muusika- ja luuleprogrammi "Luuleline suvi".



Klassikaraadio on kohal ka Pärnu Muusikafestivalil, Tartus Klaaspärlimängul, Haapsalu vanamuusikafestivalil ja Viljandi pärimusmuusika festivalil.