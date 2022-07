ETV2 teemaõhtu on pühendatud Lembit Ulfsaki sünniaastapäevale

Näitleja Lembit Ulfsak oleks 4. juulil tähistanud 75. sünnipäeva. ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

19.30 "Lõputu kohvijoomine", 1/2 (ETV 2010)

Aeg kulgeb, riigikorrad kukuvad, sõjad tulevad ja lähevad, riidemoed muutuvad. Linn põleb, ka kohvik põleb, ja ehitatakse uuesti üles. W kohvik on ikka sama koha peal, ikka räägitakse seal jutte, jagatakse uudiseid ja loetakse luulet. Alati istub kohviku nurgas üks kohvi joov mees - Stammgast. Pommiplahvatused ja sisse-välja sagivad sõjaväelased ei saa kunagi ühe kannu aromaatse kohvi ning maitsva veini vastu.

Selle näidendi pühendas Madis Kõiv näitleja Aarne Ükskülale.

Osades Lembit Ulfsak, Jaan Rekkor, Maria Avdjuško, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Martin Veinmann, Laine Mägi, Tõnu Aav, Ain Lutsepp, Mait Malmsten jt.

Lavastaja Priit Pedajas, kunstnik Riina Degtjarenko, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres.

20.55 "Lõputu kohvijoomine", 2/2 (ETV 2010)

22.10 "Filminäitleja: Lembit Ulfsak" (ETV 1986)

Mikk Mikiver vestleb elust ja kunstist Lembit Ulfsakiga. Vahelduseks näete katkendeid filmidest.

23.10 "Kommentaare Eesti filmile: Tuulevaikus" (ETV 1997)

Veljo Käsperi filmi valmimist meenutavad Tuisu Taavi osatäitja Lembit Ulfsak, Riti osatäitja Aime Veskimäe-Lutsar ning Jussi osatäitja Jüri Niin. Kommenteerib filmiajakirjanik Sulev Teinemaa.

23.25 "Tuulevaikus" (Eesti 1970)

Einar Maasiku jutustuse "Tuisu Taavi 7 päeva" alusel valminud filmi peategelane Tuisu Taavi (Lembit Ulfsak) otsib kompromissitult oma kohta nii elus kui ka teiste hulgas.

Taavi on kimpus tuulevaikusega, mis ei lase teha tavapärast kalamehetööd. Ei talle ega kellelegi teisele kaluritest meeldi kalakaitseinspektor Olevi keeld mootorpaatidega järvele minna – kalamaimud saavat kannatada. Taavile teeb muret ka see, et Olevit nähakse sageli medõe Leili seltsis, sest neiu on Taavile armas. Ent Taavi pole see tüüp, kes ummikseisu vaikselt välja kannataks.

Stsenarist Einar Maasik. Režissöör Veljo Käsper.

00.40 "Pulmapilt" (Eesti 1980)

"Pulmapilt" on vist ainus eestlase tehtud film, mis pretendeerib tõsiseltvõetava tulnukafilmi tiitlile pärast Kromanovi "Hukkunud Alpinisti hotelli" (1979). Filmi keskne tegelane on Rein Areni mängitud Ants, kes veedab üksinduses vanadusepäevi kindla elurütmi järgi. Ühel päeval leiab ta maja kõrvalt Tulnuka. Tulnukmees (Lembit Ulfsak) on ajarändur ja otsib teed tagasi oma aega. Temaga suheldes saab Antsule selgeks, et senisel ajamõistel pole mingit tähendust Suure Kõiksuse ees.

Režissöör Raul Tammet, helilooja Gunnar Graps, kunstnik Epp Maria Kokamägi. Osades Rein Aren ja Lembit Ulfsak.