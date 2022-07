Näitleja ja laulja Maya Hawke teatas uue albumi "Moss" peatsest valmimisest. Väljas on ka albumi esimene singel "Therese".

"Mossi" on oodata 23. septembril, kirjutas Under the Radar.

Maya Hawke on näitlejana enim tuntust kogunud Netflixi seriaalist "Stranger Things". Maya vanemad on näitlejas Ethan Hawke ja Uma Thurman.

Hawke'i esimene album "Blush" tuli välja 2021. aastal.