Endiste naistraktoristide tänavune kokkutulek Saaremaal võib jääda viimaseks

Natimuttide, lindi-leedide, roolipiigade, põkaprintsesside näod löövad särama, kui saavad oma kunagiste kallikeste, Belarus traktoritega ühel pildil olla.

Jõgevamaalt Saaremaale kokkutulekule läinud Mare Vinnal ütles, et kui saaks, läheks veel traktorikabiini. "Vanadus võtab ära, ei saa," tõdes ta.

Põlvamaa traktorist Veera Looga aga piilus taas kabiini. "Äge, kohe nagu oma, istud ja lähed," ütles ta.

Traktoristitöö talle meeldis. "Mulle väga meeldis, ma olin nii kõrgel. Minu esimene traktor oligi Belarus," sõnas ta.

Saaremaal on kokku olnud 62 roolipiigat, aga kõige rohkem naisi on traktoriga tööd teinud Jõgevamaal.

"Kõige rohkem oli omal ajal Pala kolhoosis, seal oli 30-40 ringis naisi," ütles naistraktoristide eestseisja Mai Treial.

Fakt on aga see, et aastad on oma tööd teinud ja kunagistest sadadest naistraktoristidest sai seekord Saaremaal kokku ainult 37. 18 aastat tagasi oli kokkutulekul aga 176.

Ise ütlevad naised, et tänavune kokkutulek jääb viimaseks, kuigi põhjust veel kohtuda oleks. Saaremaa traktorist Juuli Pihl selgitas, et jutud kolleegidega ei lõpe. "Kunagi ei saa otsa. Ikka jääb väheks," sõnas ta.