Haapsalu ja Noarootsi pidasid koos merepäeva

Troopiline ilm jättis Haapsalu-Noarootsi veepeole oma jälje. See jälg oli aga positiivne, sest kui mullu augustis esimest korda peetud ujumisvõistlusel lõi kaasa 41 inimest, siis tänavu olid ujujaid peaaegu 100.

Haapsalu Grand Holmi sadama kai äärest alguse saanud 2,4-kilomeetrine rada viis üle Haapsalu lahe. Võistluse kiireim ujuja Anton Girlin oli finišis veidi vähem kui poole tunniga. See on kiirem, kui autoga Haapsalust Österbysse sõitmiseks kulub.

"Eks see teebki ta põnevaks, et ujulas sa ujud ühest otsast teise, aga minule isiklikult meeldib just selline, et sa näed lõpptulemust, et siit alustad ja siis sa ujud kuskile ja naudid seda distantsi," rääkis üks avaveeujumisvõistluse korraldajatest Aleks Kivinuk.

Osalejate seas oli ka neid, kelle jaoks oli see esimene kord merel nii pikka maad ujuda

"Ma olen järvedes enne ujunud, meres oli küll esimene kord. Ma olen pikemalt ka ujunud ja kindlus oli, aga oli natukene kahtlus, kuidas ikkagi meres on. Kuna laineid ei olnud, siis oli päris kena ja võib-olla pigem kergem kui ma arvasin," rääkis Kristiina.

"Võin kõigile teada anda, kes ei ole veel proovinud, et ei olegi nii hull, tulge, proovige ka," ütles Kaspar.

Meeste arvestuses võitis võistluse Anton Girlin ja naistest Evalotta Victoria Aabrams.