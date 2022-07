Galerii ja video: Tartus avati kontserdiga autovabaduse puiestee

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Tiigi seltsimaja ja Tartu linna eestvedamisel toimuvad Vabaduse puiesteel 1. juulist kuni 14. augustini kontserdid, tantsuõhtud, toiduturg ja paljud teised sündmused.

Programmis esinevad Rita Ray (16.07), Horoskoop ja Heidy Tamme (23.07), Raul Ojamaa (29.07) ning Ewert and the Two Dragons (14.08). Klaaspärlimängu festivali raames toimub ansambli Kukerpillid 50. aastapäeva kontsert (10.07) ning augusti esimene nädalavahetus toob Vabaduse puiesteele Tartu toidu- ja veinifestivali, kus esinevad Jüri Pootsmann (5.08) ja Alika Milova (6.08).

Tartu autovabaduse puiestee laieneb suvel suuremaks eksperimendiks

Suvise programmi ajal, 1. juulist 14. augustini on Vabaduse puiestee autoliiklusele suletud nädalavahetustel (R 18.00 – P 23.59). Täielik sulgemine on perioodil 8.-19. juuli, mil kesklinna kolivad WRC Rally Estonia sündmused. Ülejäänud perioodil on autodele avatud Vabaduse puiestee pargipoolne ala.