Meeste tantsupidu tuleb koos meeslauljate ja spetsiaalsete lugudega

"Meeste tantsupeo kavas asetub lugu võõra võimu all elatud aja lõppu ning ehkki laul räägib inimestevahelistest suhetest, võib siin ka teatavaid paralleele leida," selgitas üks laulu autoritest ja esitajatest, meeste tantsupeo peaprodutsent Madis Orav.

Taustaansamblis kõlab Lembit Saarsalu muusika, bassi mängib Timothy Lefebvre. "Täiesti uskumatu, aga tõsi," rääkis Orav. "Otsisin ühe tuttava kaudu bassimeest ja leidsin USA-st Timothy Lefebvre, kes on näiteks kaasa teinud David Bowie viimasel stuudioalbumil "Blackstar" ja töötanud veel paljude maailmakuulsate artistidega."

Meeste tantsupeol astuvad publiku ette Ott Lepland, Robert Linna, Marten Kuningas, Märten Männiste, Ingmar Kiviloo, Andreas Pall ja Marten Põldmets.

Meeste tantsupeol "4 venda" kõlavad muusikapalad on loodud spetsiaalselt selle peo tarbeks, need on produtseerinud Helikond, kuhu kuuluvad Ago Niglas, Madis Orav, Kadri Mägi ja Peep Pihlak, Siim Mäesalu, Arian Levin, Teet Kehlmann jt.