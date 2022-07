David Vseviov: värskekapsasupi lõhn tähendas lapsepõlves õuduste päeva

"Varasest lapsepõlvest ei olnud midagi ebameeldivamat kui värskekapsasupp, mida ma tänapäeval söön heameelega. Mäletan, kui ma lapsena tundsin seda lõhna, siis see oli minu jaoks õuduste päev. Tol ajal ju peaaegu et sunniti lapsi taldrikut tühjaks sööma. Minu kodus küll püüti veenda, et see on ikka väga maitsev, et sa proovi vähemalt – no lootusetu, see lõhnas juba nii, et see oli täiesti välistatud," meenutas Vseviov.

Positiivsena tõi ta välja kartulisalati valmistamise lõhna, mis seostus sünnipäeva ootusega. Ajaloolane tunnistas, et tema enda sünnipäevad olid pigem tavalised, et tema ootas väga hoopis vanemate sünnipäevi, sest siis tulid külla nende sõbrad ja peale paari pitsi viina kõlasid peolauas nii põnevad lood, mida väike poiss muidu kuidagi kuulda ei saanud. "See oli niisugune tunne, et oled pääsenud kuskile nende inimeste ringi, kuhu sa ea poolest ei kuulu," sõnas ta.

Vseviovile meenus enda kümnes sünnipäev, mil ta sai kingiks Fenimore Cooperi valitud teosed, kümme või 12 venekeelset köidet, mis aga suure pettumuse valmistasid. "Kõik muu peale "Nahksuka juttude" polnud üldsegi nii põnev kui need indiaanlaste lood," mäletas ta.

Saatejuht Priit Kuusk uuris, mis David Vseviovit inspireerib. "Kesksel kohal on inimesed, ma olen alati nautinud seltskonda toredate inimestega, ma tunnen väga suurt puudust nendest inimestest, kellega ma enam ei saa istuda ühe laua taha," vastas ta ja lisas, et teda kannustab kõik, mis tekitab positiivseid emotsioone ning sageli on need väikesed detailid. "Esimene lilleke, mida olen märganud sel kevadel, mööda lendav eriti priske varblane – see loetelu on lõputu".

Vseviov kõneles saates ka nalja tegemisest kohutavate asjade üle. "Nalja saavad teha ainult need inimesed, kes ongi olnud seal hammasrataste vahel. Mul on meeles inimeste lood mälestusteraamatutest, need, kes on sattunud koonduslaagritesse, nõukogude vangilaagritesse, ja kirjeldavat olnut huumorimeelega. Aga nad võivad seda teha, sest nad on sealt läbi tulnud, nad on leidnud millestki impulsi, et jääda ellu. Kui aga meie hakkame selle üle nalja tegema, on hoopis teine küsimus," leidis ta.

