Meeste tantsupidu tuleb omamoodi väega

"See on väga hea trenn keskealisele paksule mehele. Täpselt nädalas korra käid koos ja teed nagu mingit sporti, oled higine, aga samas lihased ei valuta ja täitsa hea on olla," rääkis Tarvanpää tantsija Urmas Lennuk.

Tarvanpää juhendaja Triinu Sikk rääkis saatele "Ringvaade suvel", et tema ülesandeks on panna suured karud uskuma, et nad on võimelised tantsima. "Ma üritan neid motiveerida."

"Ma arvan, et meestel on teistsugune vägi," selgitas Sikk, mille poolest erineb meeste tants naiste omast. Ta käis just vaatamas naiste tantsupidu ning kiitis naiste väga sirgeid rivisid ja puhtust sammudes. "Eks me nüüd näeme, kuidas meeste tantsupeol läheb."