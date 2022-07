DJ Tiësto ja Charli XCX avaldasid ühise loo "Hot In It"

DJ Tiësto andis välja oma uue singli "Hot In It", kus lööb kaasa ka Charli XCX. Tiësto annab 6. juulil ka kontserdi Tallinna lauluväljakul.

"Kohe kui Charli laulujuppi kuulsin, olin kindel, et sellest saab hitt ning on olnud hämmastav näha, kuidas kõik on laulu sõnumile reageerinud. Loo kuumus on lausa vastupandamatu," ütles Tiësto.

"Hot in It" on neljas singel Tiësto tulevaselt albumilt, mis sisaldab ka tema kolme eelmist hittsinglit "The Business", "Don't Be Shy" koos Karol G-ga ja "The Motto" Ava Maxiga, mille rahvusvaheliste kuulamiste arv on tänaseks digiplatvormidel ületanud 2,5 miljardi piiri.

Hollandi DJ ja produtsent Tiësto on väljaanne Mixmag nimetanud kõigi aegade suurimaks DJ-ks, ka ajakiri Rolling Stone on nimetanud teda maailma parimaks DJ-ks. Tiësto on müünud üle 36 miljoni albumi ning digiplatvormidel on ta kogunud 10 miljardit kuulamist.