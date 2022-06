Juulis algab Tallinna loomaaia tiigrioru ehitus

Tiigriorgu rajatakse peamiselt välialad amuuri tiigrile, kuid plaanis on näidata ka teisi Kaug-Ida liike – kavas on luua elupaigad veel leopardile, sõralistele, harsale, viiksjänesele ja lindudele.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tiigriorg mõne aasta eest valminud polaariumi, uue külastuskeskuse ja ehitusjärgus oleva vihmametsa kõrval üks suurimaid uusi objekte, mis rajatakse loomaaeda.

"Tiigrioru näol on tegu valdavalt maastikuarhitektuurse lahendusega, mis loob loomadele võimalikult loodusliku keskkonna. Mul on hea meel, et saame selle ehitusega alustada praegusest laiaulatuslikust hinnatõusust hoolimata," ütles Svet.

Tiigriorus paranevad loomade heaolutingimused praegusega võrreldes märkimisväärselt, alustades territooriumi ulatusest ning lõpetades loomaaia asukate elukeskkonna rikastamiseks mõeldud rajatistega. Orgu ehitatakse tunnelid eri välialade vahel liikumiseks, püstitatakse kaljusid meenutavad müürid ja paigaldatakse söödatrossid. Samuti rajatakse loomade hoiuhooned ja lisaaedikud. Külastajatele mõeldes on planeeritud vaatlusvarjualused oru elanike mugavamaks vaatlemiseks.

Loomaaia direktor Tiit Maran usub, et Euroopas teist sellises mastaabis ekspositsiooni ei ole. "Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel on osalenud paljud inimesed. Tahame teha tiigriorust koha, mille lahendustesse on haaratud parim praegu maailmas olev teadmine," tutvustas Maran loomaaia plaane.

"Meie tiigriorg on oma olemuselt midagi uut, seda võiks nimetada ka tiigrimaaks. Ligikaudu hektarisuurusele alale on plaanitud kaks osa viie tiigri jaoks – suurem neist on looduslik ning väiksem on intensiivsema kogemuse ala, kus külastaja ja tiigri kontakt oleks tihedam. Võimalikuks tiigripere juurdekasvuks on plaanis ka kolm varuaedikut. Tiigriorg moodustab ühtse terviku, kuhu kindlasti mahub ka hulgaliselt ahhaa-elamusi."

Tiigrioru projekteerija on SWECO Projekt AS, ehitaja ATEMO OÜ/EG Ehitus AS ning omanikujärelevalvet teeb OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustööde maksumus koos käibemaksuga on ligi 6,46 miljonit eurot. Tööd algavad juulis 2022 ja kompleksi valmimise tähtaeg on 20. august 2023. Seejärel hooned sisustatakse ning asustatakse neljajalgsete elanikega. Tiigriorg avatakse peale seda, kui loomad on jõudnud oma uue koduga kohaneda.

Möödunud aasta jaanuaris algas Kagu-Aasia troopilise vihmametsa ekspositsioonihoone ehitus, mille valmimise tähtaeg on juba tänavu juulis.