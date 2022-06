Kanye Westi süüdistatakse Marshall Jeffersoni loo ebaseaduslikus kasutamises

Väljaande sõnul väidetakse New Yorgi ringkonnakohtusse esitatud kaebuses, et Westi laulus "Flowers" ​​kõlab ebaseaduslikult 1986. aasta klubihitti "Move Your Body" (teise nimega "The House Music Anthem"). Väite kohaselt korratakse Marshall Jeffersoni lugu Westi laulus vähemalt 22 korda.

"West pooldab ühe käega kunstnike õigusi, kuid ei häbene teisega teiselt artistilt õigusi ära võtta," sõnati avalduses.

Hagi on teine ​​kord, kui Westi süüdistatakse "Donda 2-s" lubamatute heliklippide kasutamises. Mais kaebas Westi kohtusse piiskop David P. Moten, kes väitis, et oluline osa laulust "Come to Life" võeti tema jutlusest, selle kohtuasja otsust ei ole veel välja kuulutatud.