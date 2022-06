Vikerraadio suvesari "Stereodisko" taaselustab diskobuumi

50 aastat tagasi toimusid Eestis esimesed peod, kus tantsuks mängiti muusikat plaatidelt. Neid tantsuõhtuid hakati hiljem kutsuma diskodeks ja mehi, kes plaate keerutasid, diskoriteks. Vikerraadio uues saatesarjas "Stereodisko" puhutakse elu sisse nii tollasele muusikale kui ka pidudele, mis hullutasid ja tõstsid püünele uued tegijad.

Igal reedel kutsub saatejuht Kaidi Klein stuudiosse mõne toonase diskori. Intervjueeritavate hulgas on mehi, kelle plaadikeerutamised jäid mitme aastakümne taha, aga ka neid, kelle DJ-karjäär kestab siiani. Muidugi kõlab saadetes ka külaliste valitud muusikat.

Esimene tantsuõhtu plaadimuusika saatel toimus 13. oktoobril 1972. aastal toonase Tartu Riikliku Ülikooli klubis. Seda viisid läbi Olav Osolin, Riho Baumann, Toomas Tiivel ja Peeter Virsa. Diskobuumi algust meenutab avasaates Olav Osolin — just tema oli see, kes pani rahva tantsima ja nad hullumiseni üles küttis. Need peod kestsid hommikuni ja olid nii populaarsed, et kõik soovijad saali ära ei mahtunudki.

"Stereodisko" teises saates jagab oma mälestusi Einar Kapp, kelle DJ karjäär algas koos Eesti esimeste diskodega 50 aastat tagasi ja kestab siiani. Seejärel saab sõna Allan Roosileht, kel tänaseks diskoristaaži kogunenud 45 aastat.

"Stereodisko" on Vikerraadio eetris reedeti kell 16.05 alates 1. juulist. Saatejuht on Kaidi Klein, helirežissöör Emma Tamm.