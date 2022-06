Loomaaia elanikud otsivad kuuma eest varju, botaanikaaia taimed aga rõõmustavad

Kuumast ilmast hoolimata elab Tallinna loomaaed oma igapäevast elu. Tõsi, keskpäevase päikese eest otsitakse pigem varju või hoitakse vee ligi.

Loomaia asukatest kõige põhjapoolsemat päritolu on jääkarud, kelle päriskodu Arktikas on pakaseline ja jäine.

"Jääkarude karv on küll loodud selleks, et hoida sooja seal põhjamaises karmis kliimas, küll aga on nende karv ka päris hea isolaator, kui on vaja kuuma eest hoida," rääkis loomaaia loodushariduse spetsialist Helina Raja.

"Kuidas nad palavaga hakkama saavad? Nad ongi natuke loiumad, täpselt nagu meie, võib-olla ei tatsa nii palju aedikus ringi, küll aga ujuvad veidi rohkem, hoiavad varju," lisas ta.

Nagu inimesed teavad, et soojal päeval on parim jahutaja kas jäätis või külm vesi, teavad seda ka loomaaia jääkarud. Tõsi, Friida ja Rasputini jäätiseämbris on koore ja marjade asemel lihatükid ja porgandid, aga silmnähtavalt maitseb jäätis neile nii hästi, et selle kättesaamiseks ollakse nõus palavusest hoolimata mägesid vallutama.

Kui keegi siia jõudnud kuumalainest ja troopilistest öödest aga tõelist rõõmu tunneb, siis on need kahtlemata Tallinna botaanikaaia eksootilised elanikud.

Kliimaüllatus ootab ka külastajaid - kui tavaliselt troopikamajja minnes lööb kõigepealt prillid uduseks, siis praegu on seal mõnus ja jahe, sest tööle on hakanud lihtne füüsikaseadus, nimelt soe õhk tõuseb üles.

"Mille üle nad kindlasti õnnelikud on, on eelkõige valgus ja õhu liikumine. See on asi, mida suvel troopikataimed väga vajavad. Tänu sellele nad saavad korjata talveks energiat," selgitas botaanikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja Jaan Mettik.

Botaanikaaia õuealal on õitsemisjärg sadade pojengide ja iiriste käes. Praeguste ilmadega peaks jätkuma aromaatset ja värvirohket õiteilu veel nädalaks või paariks.