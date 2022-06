Heategevuslikul PIME festivalil kohtuvad omavahel muusika, kunst ja pimedus

PIME festivali eesmärgiks on Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) maja ja selles toimuvate tegevuste tutvustamine laiemale üldsusele. Tänavune festival kuulub ka ühingu 100. juubeli ürituste sarja.

"Tondi 8A maja Tallinnas on selle ehitamise algusest kuulunud pimedate organisatsioonidele ja olnud nägemispuudega inimestele "teiseks koduks". Hetkel tegutseb majas aktiivne tegevuskeskus," selgitab PPÜ tegevjuht Helen Künnap toimumiskoha ja sündmuse tausta.

"Me oleme ääretult rõõmsad, et pimedate majast on saamas Tondi piirkonna loomemaja, kus on oma koha leidnud mitmed kunstnikud, muusikud jpt. Need on inimesed, kes ei ole siin majas lihtsalt rentnikud, vaid kaasamõtlejad, kes soovivad ka ise panustada maja ja kogukonna heaollu," lisas ta.

PIME festivali kavasse mahub erinevaid tegevusi nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas. Festivalil on kaks lava: kontserdid toimuvad suurel laval ning üksiksolistid ja muud tegevused toimuvad väiksel laval. Kogu päeva vältel pakutakse ka tänavatoitu. Samuti on avatud pimedate ja vaegnägijate käsitöö laat.

Lisaks pakub põnevaid avastusi kogemusrada "Elamused pimeduses", mis võimaldab nägijatel kogeda mitmeid tegevusi ja takistusi, millega pime inimene igapäevaelus kokku puutub. Raja käigus saavad külastajad avastada, kuidas pime liigub, arvutit kasutab, köögis toimetab ning sporti teeb. Rada saab läbida silmaklappidega ja koos pimegiidiga.

Juubelihõngu lisab üritusele ajalool põhinev Terateatri näitus-lavastus "Aja pimedad pildid", mille lavastajaks on Jaanika Juhanson.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu missiooniks on toetada nägemispuudega inimesi ühiskonda lõimumisel tagamaks nende võrdväärne toimetulek ning kaasatus. Ühingu üheks eesmärgiks on tõsta ühiskonnas nägemispuudega inimeste suhtes teadlikkuse ja mõistmise taset ning sellest ideest on kantud ka PIME festival.

PIME festival toimub koostöös Blind Sound muusikastuudio ning värvi- ja kunstipood Spekter. Kogu festivali vältel toimub värvipood Spekter tänavakunsti jam - esitletakse uut graffiti väligaleriid.

PIME Festival toimus esmakordselt 2021. aastal ja korraldajad loodavad, et sellest saab iga-aastane traditsioon.

Festivali piletitulu läheb Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskuse toetuseks, kus pakutakse pimedatele ja vaegnägijatele rehabilitatsiooni-, koolitus- ja töövõimalusi.