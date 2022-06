Tartu linna päeval jagavad lava Genka ja Marko Matvere

Mõlemal muusikul jagub teineteisele vaid kiidusõnu. "Väga tore ja asjalik mees. Juba esimeses proovis on suured ettevalmistused tehtud ja sõnad on peas, erinevalt minust, kes alles kirjutab. Tundub korralik töömees," kirjeldas Genka oma lavapartnerit.

Tartu linna päeva peakorraldaja Reigo Tamme sõnul on seitme aasta jooksul, mil tema üritust korraldanud on, tekkinud mitmeid koosluseid, kes on esimest korda Tartu linna päeval koos midagi teinud, väga hästi klappinud ja ka edaspidi koos asju teinud.

Nii Matvere kui Genka on Tartuga seotud olnud. Matvere on eelkõige seotud olnud Vanemuise teatriga, kus ta on kaasa teinud lavastaja, laulja ja näitlejana. Genka on olnud tihedalt seotud Tartu Rocki korvpallimeeskonna loomisega.

Genkat ja Marko Matvere on võimalik koos Vanemuise kontserdilaval näha kell 17.