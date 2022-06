Nõmmel sai alguse malevasuvi

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on õpilasmalevlased Nõmme heakorratöid teostanud aastaid. "Ühest küljest on nende panus on meie parkide ja haljasalade korrashoidmisel oluline, aga vähem oluline ei ole ka noortele töökogemuse pakkumine. Linnaosas heakorratöid teinud noor tunneb tugevamat seotust kohaliku keskkonnaga ning ise tõenäoliselt tuleviku koristustöödeks põhjust ei anna," rääkis Kuri.

Nõmme linnaosas teostab sel suvel heakorratöid 32 13–15aastast õpilasmalevlast. Noored on jaotatud kaheks 16-liikmeliseks grupiks: esimene grupp teostab töid 8. juulini, teine alustab 18. juulil ning nende töösuvi kestab 29. juulini.

Tallinnast läheb teele 61 malevarühma, kellest 25 rühma jäävad tööle pealinna ja suuremale osale neist on tööandjaks Tallinna linnaosad või asutused. Ülejäänud 36 rühma lähevad laiali üle kogu Eesti. Tööandjateks on eraettevõtted nii põllumajandusest kui ka teenindus- ja turismivaldkonnast.