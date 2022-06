Viljandis toimuva eelarvamusfestivali põhiteemadeks on tark linn ja kogukond

Eelarvamusfestival toimub suvel Viljandis esimest korda. "Viljandi on oma uues ärksuses ja kogukondlikus aktiivsuses selliseks ettevõtmiseks kindlasti valmis. Siinsetel elanikel on aina rohkem soovi, uudishimu, valmidust ja vastutust, et mõelda kaasa nii oma kodukandiga seotud teemadel kui ka laiemalt," sõnas Loov Viljandi eestvedaja ja eelarvamusfestivali korraldaja Heldi Ruiso.

Festivali põhiteemadeks on tark linn ja (Viljandi)maa. Targa linna alas arutletakse vabatahtliku töö, rohepöörde, noorsoo- ja seeniortöö ning toiduraiskamise teemadel. (Viljandi)maa alas vesteldakse noortekeskusest, Viljandi mõttest ning arstide ja õpetajate värbamisest.

"Mul on äärmiselt hea meel, et eelarvamusfestivalide formaat on pärast väikest pausi tagasi. Eelarvamusfestivalid loovad suurepärase platvormi, kus ka kohalike teemade üle süvitsi arutada. Eriti õnnelikuks teeb, et Viljandis veab eelarvamusfestivali eest Loov Viljandi kogukond, kes haaras ideest suure innuga kinni ja asus silmade särades kohe tegutsema," rääkis arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.

Viljandi eelarvamusfestival toimub 9. juulil kell 11–18 Tartu tänaval.