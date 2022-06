Stig Rästa: Tomorrowlandil on veel käimata

"Niidan muru, teen mõned esinemised ja võtan põhimõtteliselt hästi-hästi rahulikult. Üritame lastega midagi teha," kommenteeris Rästa oma suveplaane.

Rästa rääkis, et hoiab end Eesti muusikamaastikuga hästi kursis ning talle saadetakse pidevalt demosid ja küsitakse nõu. "Nii palju kui ma jõuan, siis ma ikka alati annan nõu. Kui mulle tundub, et ma oskan midagi öelda," lausus ta.

Covidi ajal leidis Rästa endale veel ühe tegutsemisvaldkonna. "Meil on Solarise keskuses üks sisekujunduspood. See on muusikaga seotud niipalju, et seal on kuulsate muusikute fotosid," tutvustas ta.

"Kunagi ammu olen ostnud endale pilte välismaalt. Olen käinud nii Stockholmis kui ka Pariisis neid ostmas. Hakkas meeldima," rääkis Rästa, miks ta otsustas poe püsti panna ja lisas, et Covidi ajal oli ka palju vaba aega.

"Ega hullemaks ikka minna ei saa," kommenteeris muusik, et uut haiguselainet ta ei karda. "Ma arvan, et kõik on ammu õppinud sellega olema," lisas Rästa.

Järgmisel laulupeol võib kuulda Stig Rästa kirjutatud lugu

Lisaks teatas Rästa, et järgmisel aastal saab suure tõenäosusega laulupeol kuulda ka tema kirjutatud lugu. "Ma tean, et noorte koorid harjutavad ühte laulu," ütles ta. "See on lugu, mille ma 25 aastat tagasi Rootsis illegaalina ehitades kirjutasin ... ühe puukuuri taga metsas," tutvustas Rästa potentsiaalset laulupeo lugu, mille pealkiri on "Tulgu tuuled".

Stig Rästat saab kuulda juba kolmapäeval, 29. juunil Tartu linna päeva raames Elleri koolis esinemas. Temaga koos astuvad üles Hanna-Liina Võsa ja Johan Randvere.

Rästa tutvustas, et kontserdil tulevad osad tema lood esitusele ooperivõtmes. "Me avastasime, et "Goodbye to Yesterday" harmoonia on selline, et sinna saab ooperit peale laulda," tõi ta näite. "Seda viisi saab ka hästi paljude asjade peale laulda."

"Tomorrowlandil on veel käimata," lausus Rästa lõpetuseks, mida ta veel tulevikus sooviks korda saata. Tomorrowlandil esinemise unistus on muusikul juba 13 aastat olnud.