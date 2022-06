Reklaamiagentuur Optimist võitis maailma suurimal loovkonkursil kolmanda koha

Prantsusmaal Cannes peetav Cannes Lions on Lužkovi sõnul reklaamisektori olulisim konkurss, mida saab kõrvutada filmimaailma Oscaritega.

Kampaania "#14poleokei" illustreeris seda, kuidas näeb välja 14-aastase tütarlapse suhe kordades vanema mehega. Kampaania koosnes fotosessioonist ja artiklist, mis ilmus Õhtulehes.

"Artikkel rääkis, milline on mehe ja tütar lapse suhe. Paljudele võis tunduda väga äärmuslik või õõvastav, et selline asi meie silmade all toimub. Alles artikli lõpus reetsime, et see konkreetne lugu on fiktsioon, aga sellised asjad juhtuvad iga päev," kirjeldas Lužkov.

Lužkov tõdes, et peamiselt võidutsesid festivalil tõsiseid teemasid käsitlevad kampaaniad. "Tõsiste teemadega on seal lihtsam kõrgetele kohtadele jõuda. Kui vaadata, mis seal läbi lõid, on seal soolist võrdõiguslikkust, Ukrainat või koroonat," sõnas ta.

Kampaanias näitlejana esinenud Kristo sõnas, et kampaanias osalemisele ta väga pikalt ei mõelnud, kuid ta oli varasemalt ennast teemaga kurssi viinud. Kristo sõnul pole ta kampaanias osalemise eest negatiivset tagasisidet eriti saanud. Need, kellelt sai, polnud tema sõnul artiklit läbi lugenud.

Lisaks rahvusvahelisele edule, oli "#14poleokei" edukas ka kodumaal. Suure ühiskondliku tähelepanu tõttu esitati viis päeva pärast kampaania avaldamist valitsusele ettepanek seksuaalse enesemääratlemise eapiiri seaduse muutmiseks ning mai lõpus võeti seadus vastu.