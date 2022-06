Lorde, Olivia Rodrigo, Halsey jt muusikud avaldasid meelt USA ülemkohtu vastu

24. juunil tegi USA ülemkohus otsuse tühistada ajalooline Roe vs. Wade, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis.

Mitmed muusikud, kes astusid üles eelmisel nädalal toimunud Glastonbury festivalil USA-s, avaldasid kohapeal meelt vaid mõned tunnid pärast kohtuotsuse väljakuulutamist.

Lorde kutsus festivalipublikut kaasa laulma vandudes ülemkohtu üle. Olivia Rodrigo kutsus omakorda Lily Alleni endaga lavale ning koos esitati Alleni lugu "Fuck You", mille Rodrigo pühendas viiele ülemkohtu kohtunikule.

Megan Thee Stallion nentis, et on oma koduosariigis Texases pettunud. "Ma lihtsalt tahan avalikult öelda, et pagana ägedad tüdrukud ja poisid ei toeta sellist jama," lausus ta.

Lisaks Glastonbury festivalile toimus meeleavaldusi ka mujal. Näiteks laulis pühapäeva õhtul Halsey oma kontserdil publikule mantrat "minu keha, minu valik". Kontsert toimus Arizonas.

Vaata Olivia Rodrigo ja Lily Alleni ühist esinemist Glastonbury festivalil siit: