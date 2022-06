Anett: kõigile ei saa meeldida

Laulja ja laulukirjutaja Anett rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis oma uuest singlist ning sellest sellest, kuidas kriitikast on olulisem see, et keegi soovib tema muusikast rääkida.

2021. aasta muusikaauhindadel pälvis Anett oma debüütalbumi "Morning After" eest aasta naisartisti ja aasta popartisti tiitlid. Muusiku sõnul mõjusid tiitlid kui pikk pai tehtud töö eest ning 2021. aasta suvi oli tal kontsertide näol töörohke.

Hetkel tegeleb Anett uue albumi kirjutamisega ning tõdes, et teise albumi kirjutamine on esimesest raskemaks kujunenud. "Ma tunnen seda pinget, et ma ei taha ennast korrata, aga samal ei taha liiga kaugele liiguta sellest, mida ma juba teinud olen ja kellena ma ennast muusikaliselt defineerin," kirjeldas ta.

Uue singli "You Got Love" kirjutas Anett Ühendkuningriigist pärit produtsent Pearse Macintyre'iga. Laulja sõnul tekkis tal Macintyre'iga koheselt hea klapp ning ning nende tööstiilid kattuvad.

"Kirjutamine on nii isiklik tegevus, et kui see klapp on olemas, siis see on mega leid. Pearse'iga meil see klapp koheselt tekkis ja me kirjutasime selle loo ühe sessiooniga, " kirjeldas Anett.

Kriitikast olulisemaks peab Anett seda, et tema muusikast räägitakse. "Igasuguse kritiseerimise ja arvustamise juures ei ole kõige olulisem see, mida keegi selle kohta ütleb, vaid see, et muusikast räägitakse. Igasugune hinnang muusika kohta on oluline, aga nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi ning kõigile ei saa meeldida," tõdes ta.

Anett rääkis, et ta käib hea meelega teiste live-kontserte vaatamas ning naudib energiat ning inimlikkust, mida kontserdid pakuvad. "Ühest küljest on see professionaalne huvi, sest tahad näha, mida teised teevad, teisest küljest on live-muusika emotsioon miski, mida väärtustame kordades rohkem kui kolm aastat tagasi," seletas ta.