Beach Grindi järelpidude peaesinejad on Dimension ja Macky Gee

Macky Gee ja Dimension on varem ka Beach Grindil peaesinejatena üles astunud. Dimensioni esimesed singlid pärinevad juba kümne aasta tagusest ajast, kuid rahvusvahelise tähelepanu pälvis muusik 2018. aastal koos Sub Focusiga avaldatud singliga "Desire". Lugu jõudis ka mullu ilmunud Dimensioni debüütalbumile "Organ", kus on kokku 17 lugu, teiste seas ka "Devotion", "Love to Give" ja "Sensory Division".

Unikaalse miksimisstiiliga trummi ja bassi artist Macky Gee on varasemalt üles astunud nii Beach Grindil kui Grind peosarja sündmustel. Suurbritanniast pärit produtsent alustas muusika miksimisega vaid 10-aastaselt ning unistas juba toona suurtest lavalaudadest. 2016. aastal avaldatud hittlugu "Sway" lennutas ta raadioedetabelite tippu ja tõi rahvusvahelise tähelepanu, mille tulemusena on muusik esinenud festivalidel üle maailma.

Festivali ametlikele järelpidudele eelneb neljapäeval, 7. juulil eelpidu, kus astuvad üles Siimi ja Cajama (UK). Lisaks esinevad kolme päeva jooksul klubis Sunset üles Wateva, peosarjade Bianca ja Rämmar residendid, Coverk x Byte, Notitz ja paljud teised.