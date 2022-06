Selgusid tänavused BET auhindade võitjad

Pühapäeval toimunud BET auhinnatseremooniat juhtis Taraji P. Henson ning tseremoonia viidi läbi Microsofti teatris Los Angeleses. Sündmusel esinesid sellised artistid nagu Lizzo, Lil Wayne, Chance the Rapper, Ella Mai, Jack Harlow ja Chloe Bailey. Üllatusesinejana astus üles Kanye West.

BET auhindade võitjad

Aasta album

"An Evening With Silk Sonic" - Silk Sonic

"Back of My Mind" - H.E.R.

"Call Me If You Get Lost" - Tyler, The Creator

"Certified Lover Boy" - Drake

"Donda" - Kanye West

"Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe" - Jazmine Sullivan

"Planet Her" - Doja Cat

Parim naissoost R&B/popartist

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Mary J. Blige

Summer Walker

Parim meessoost R&B/popartist

Blxst

Chris Brown

Givēon

Lucky Daye

The Weeknd

Wizkid

Yung Bleu

Parim naissoost hiphop-artist

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie

Parim meessoost hiphop-artist

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar

Lil Baby

Parim kollektiiv

Silk Sonic

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock

Parim koostöö

"Essence" - Wizkid, Justin Bieber & Tems

"Every Chance I Get" - DJ Khaled, Lil Baby & Lil Durk

"Family Ties" - Baby Keem & Kendrick Lamar

"Kiss Me More" - Doja Cat, SZA

"Way 2 Sexy" - Drake, Future & Young Thug

"Whole Lotta Money" (Remix) - Bia, Nicki Minaj

Parim uus artist

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto

Muni Long

Tems

Yung Bleu

Aasta video

"Family Ties" - Baby Keem & Kendrick Lamar

"Have Mercy" - Chlöe

"Kiss Me More" - Doja Cat Feat. SZA

"Pressure" - Ari Lennox

"Smokin Out the Window" - Silk Sonic

"Way 2 Sexy" - Drake Feat. Future & Young Thug

Lisaks pälvis Diddy elutööauhinna. Prestiižne auhind antakse välja igal aastal artistile, kes on oma ulatusliku karjääri jooksul kultuuri märkimisväärselt kujundanud ning olnud eeskujuks tulevastele generatsioonidele.

Vaata kogu võitjate listi siit.