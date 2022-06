Marju Lauristin: kui uudishimu ära kaob, siis on elu läbi

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin ütles Vikerraadio saates "Maitse asi", et see, mis teda lapsest saati innustab ja kannustab on uudishimu.

Uudishimu on Lauristini jaoks midagi, mis hoiab teda ärksana ning kui see peaks kaduma, siis ta tunneb, justkui elu oleks läbi.

Lauristin rääkis veel saates, kui väga ta armastab pildistada loodust. "Mul on enda tehtud fotode kaust, mida ma nimetan jõe ja taeva sümfooniaks. Seal on öist udu ja kuutõusu, päiksetõusu ja -loojangut, pilvi ja topeltvikerkaari ning kõiksugu imelikke asju, mis taevas toimub. Taevas on lõputu elamuste allikas," lausus ta.

"Meie suvekodu asub künka peal kõrgustikul, kus augustiööl sõidab linnutee lausa üle õue — tõstad pilgu taevasse ja näed seda. Ja suur vanker sõidab suure kase otsa. Need on kõige suuremad elamused ja need on kõige õnnelikumad hetked," lisas Lauristin.

Rännates ajas tagasi enda lapsepõlve, jutustas ta elust Meriväljal, kus tol ajal olid üksikud majad ja rada viis suure kivi juurde, kus kasvas palju nurmenukke. "See kevadine nurmenukulõhn on väga vahva!" ütles ta.

Lauristini lapsepõlvelõhnad on paljuski seotud köögiga. Esimesena meenus talle kotleti praadimise lõhn. "Ma olin suur kotletifänn," naeris ta ja lisas, et samuti on kodus tehtud pasteedi lõhn meeles, aga ka jasmiini ja valgete nartsisside lõhn. "Ja muidugi raamatute lõhn," rõhutas Lauristin.

Marju Lauristini paeluvad ka raamatud, muusika ja kunst ning eriti luule. Lauristin õppis lugema 4-aastaselt, juba 5-aastaselt luges ta ladusalt. Väga hästi on tal meeles esimene läbi loetud raamat, milleks oli paks lasteraamat "Arutalu lapsed", mis jutustas omapäi tallu jäetud väikelaste päevast.

Vikerraadio suvesaade "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saate autor on Priit Kuusk.