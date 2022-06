Saaremaal on oodata mitmekesist kultuurisuve

Saaremaa üks tänavustest festivalidest - Mustjala muusikafestival algas eriliste Jaapani taiko trummide tümina saatel. Järjekorras juba 27. kontserdipaigaks on Mustjala festival kasutanud aastaid nõukogude rannakaitsepatarei kahuripesa, mis asub keset sügavat metsa.

"Rohepööre kontserdikorralduses, ehk et siin ei ole midagi muud kui puhas loodus ja muusika. Aga festivali kontserdid toimuvad üle Saaremaa ja programm on varasemaga võrreldes suurem ja pikem," ütles Mustjala muusikafestivali kunstiline juht Aare Tammesalu.

"Suurem kui kunagi varem ja ta on väga rahvusvaheline. Me alustame jaapanlastega, aga siin on Prantsuse artistid, Itaalia artistid, Ungari artistid, Brasiilia. See on väga rahvusvaheline ja just seepärast et natuke tuua seda maailma siia kokku," lisas ta.

Täpselt Samal ajal kui Tagarannas tümisesid Jaapani trummid, algas ka Triigi filharmoonias tänavune - juba 7. kultuuri hooaeg.

Triigi Filharmoonia eestvedaja Hannaliisa Uusma ütles, et Triigi filharmoonia on leidnud oma koha. "Ma ei tea, kas nüüd küll festivalide hulgas, aga ühe eksperimenteeriva lavana küll. Meie publik on hästi lai ja variatiivne ja publik vist ei tunne ei vanust ega muid kriteeriume," rääkis Uusma.

Triigi filharmoonia Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Festivalikülastajad Toomas ja Egne tulid Saaremaale jaanipäeva veetma ja pikendased Saaremaal viibimist festivaliga.

"Muidu oleks isegi varem ära läinud, aga just kontserdi pärast jäime natuke kauemaks. No, Saaremaa, kontserdid ja festivalid, et see on üks osa Saaremaa suvest," ütlesid nad.

Kokku peaks Saaremaa valla kultuurijuhi Kristel Peeli kinnitusel kahe kuu jooksul Saaremaal toimuma ligi 200 erinevat kultuurisündmust väga erinevates valdkondades.



"Ma loodan, et sellel suvel kõik tulevad nautima ja tulevad Saaremaad nautima. Ja siin on ju eriti tore see, et sa võid ju käia nendel kolmel üritusel päevas, aga siis võtad ratta ja viis minutit ja oled kadakate vahel, kus on täielik rahu ja vaikus. Nii et kõik on võimalik," ütles Peel.