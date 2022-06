ETV2 teemaõhtu on pühendatud Leelo Tunglale

ETV2 teemaõhtu on sel pühapäeval pühendatud kirjanik Leelo Tunglale, kes tähistas 22. juunil on 75. sünnipäeva.

"Luuletus: Leelo Tungal. Ema, laps, armsam"

26.06 kell 19.50

"Leelo Tungal. Hea lapse usku"

26.06 kell 19.55

Leelo Tungalt tunneme eelkõige vaimuka lasteluuletajana, kuid ta jõuab uskumatult palju muudki. Sada raamatut ja tuhanded laulusõnad palistavad tema teekonda saamaks Eesti üheks armastatumaks kirjanikuks. Kohtumine Leelo ja tema kolme tütre Maarja, Kirke ja Anna-Magdaleena ning nende lastega aitab elustada mälestusi, milles on palju helgust, aga kust ei puudu ka tumedamad toonid. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, režissöör Antti Häkli, toimetaja Mariina Mälk.

"Ob-la-di, Ob-la-da: Leelo Tungal

26.06 kell 20.20

Koos luuletaja Leelo Tunglaga on stuudios tema kauaaegne koostööpartner Andres Valkonen. Saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

"Plekktrumm: Leelo Tungal"

26.06 kell 21.10

"Plekktrummi" külaliseks on 70. sünnipäeva tähistanud kirjanik Leelo Tungal, kelle eluloolise lasteraamatu "Seltsimees laps" põhjal valmib mängufilm. Mida inimene lapsepõlvest pärib ja millised täiskasvanud saavad tänastest lastest?

"Seltsimees laps"

26.06 kell 21.50

On aasta 1950, stalinismi kõrgaeg. Kuueaastase Leelo silme all viiakse ta koolidirektorist ema püssimeeste vahel ära. Ema lubab tagasi tulla, kui Leelo on hea laps. Aga kui hästi ka tüdruk käituda ei püüa, ema ei tule ikka. Film vaatleb läbi lapse silmade tolle sünge aja kahtlustusi, hirme ja kahepalgelisust, mida lapsel oma siiruses on keeruline mõista. Film põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" ning valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Film on kirjeldustõlkega.

"Luuletus: Leelo Tungal. Siin me oleme ida- ja lääne-eurooplannad"

26.06 kell 23.30

"Tähelaev: Leelo Tungal"

26.06 kell 23.35

Kirjanik ja luuletaja, arvukate laulutekstide autor Leelo Tungal on hingelt niisama noor kui ta kolm ilusat tütart. Elutarkuse ja headuse retsepti Leelo vaatajatele otsesõnu ei anna, küll aga on ise selle pesuehtne kehastus. Saatejuht Grete Lõbu.

"Luuletus: Leelo Tungal. Veri minu verest"

27.06 kell 00.50